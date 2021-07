Pronostic Dinamo Zagreb Valur Reykjavik : Analyse, cotes et prono du 1er tour aller des qualifications de la Ligue des champions

Le Dinamo Zagreb intraitable à domicile face au Valur Reykjavik

Habitué des compétitions européennes, le Dinamo Zagreb est contraint de passer par les barrages pour pouvoir participer à la phase finale de la Ligue des champions. Le club croate s'était incliné lors de ces éliminatoires l'an passé face au club hongrois de Ferencvaros (2-1) mais avait ensuite signé un super parcours en Europa League où il avait été reversé (défaite en 1/4 face au futur champion, Villarreal). Sur leur parcours, les Croates avaient réalisé notamment l'exploit de combler un retard de deux buts face au Tottenham de José Mourinho. La saison passée, ils ont remporté leur championnat en finissant avec 8 points d'avance sur Osijek. De plus, le club principal de Zagreb s'est également distingué en soulevant la Coupe nationale face à Istra 1961. Auteur d'un triplé ce soir-là, Mislav Orsic sera absent pour ce 8de finale des barrages puisqu'il disputait l'Euro avec sa sélection. Le joueur offensif ne sera pas le seul puisque les excellents Petkovic, le portier Livakovic ou le Suisse Gavranovic, qui ont tout juste fini de disputer l'Euro seront également indisponibles. Passé par l'AS Saint-Etienne, Kevin Théophile-Catherine sera en revanche sans doute bien là, lui qui réalise de très bonnes saisons dans une équipe qui domine largement son championnat national depuis plusieurs années. Cette saison, le Dinamo débute cette campagne face à un adversaire largement à sa portée, le Valur de Reykjavik.

De son côté, le Valur Reykjavik est une formation modeste d'Islande qui s'est installée comme l'une des meilleures formations de l'île. Le club islandais a remporté son championnat en terminant avec 8 points d'avance sur la formation d'Hafnarfjordur. De plus, Valur a également remporté la Coupe d'Islande face à Fylkir. Le meilleur buteur du club, le danois Pedersen sera a priori bien présent et a déjà signé 5 buts lors du nouvel exercice. Après 11 journées disputées, Valur compte déjà 5 points d'avance sur son premier poursuivant Breidablik. Malgré des absences importantes, le Dinamo Zagreb ne devrait pas connaître de problèmes pour se défaire à domicile d'e la modeste équipe islandaise du Valur Reykjavik.