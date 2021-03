Pronostic Dinamo Zagreb Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Tottenham assure contre le Dinamo Zagreb

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Dinamo Zagreb - Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vaincu lors du match aller (0-2) face à Tottenham, le Dinamo Zagreb va devoir prendre des risques pour combler son retard. Le club croate s’est parfaitement préparé en disposant de Varazdin ce week-end (0-5). Ce succès permet au Dynamo de confirmer sa première place dans son championnat national avec 2 points de plus qu’Osijek. En plus, les joueurs de Zagreb ont disputé une rencontre de moins que leur principal adversaire pour le club. La défaite concédée face à Tottenham a stoppé une excellente série de 8 victoires consécutives. Pour atteindre les 8de finale, le Dynamo s’était défait de Krasnodar lors du tour précédent (4-2 en cumulé), le club russe venait de la Ligue des Champions mais signe une saison décevante. La mission s’annonce nettement plus compliquée face à une formation londonienne qui avait largement dominé le match aller, ne laissant que quelques miettes aux Croates.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Tottenham se présente en Croatie avec un avantage de deux buts, offert par l’inévitable Harry Kane. En revanche, lesont vu leur série de 5 succès consécutifs s’arrêter ce week-end. En effet, les hommes de José Mourinho se sont inclinés dans le North London derby face à Arsenal. Dominés par les Gunners, les Spurs ont perdu Son sur blessure, remplacé par un Lamela qui s’est signalé d’entrée en inscrivant certainement le but de l’année en Premier League d’un coup du foulard. La suite fut moins glorieuse puisqu’Arsenal s’est logiquement imposé (2-1), malgré une dernière tentative d’Harry Kane sur le poteau. Pour cette rencontre retour, Mou’ devrait donner du temps de jeu à Dele Alli, Bergjwin, Vinicius ou Lucas, habituellement titularisés en EL et qui ont des points à marquer. Supérieur à son adversaire et efficace en contre-attaque, Tottenham devrait être en mesure de s’imposer de nouveau, cette fois en Croatie.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !