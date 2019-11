Pronostic Dinamo Zagreb Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb, forte tête à domicile face au Shakhtar !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Dinamo Zagreb – Shakhtar Donetsk chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce groupe C largement dominé par Manchester City, le Dinamo Zagreb et le Shakhtar s’affrontent pour la deuxième place. Les deux formations sont actuellement à égalité avec 4 points. A l’aller, les Croates ont ramené un bon nul d’Ukraine (2-2) et sont en position de force avant ce match retour. Le Dinamo est très solide à domicile où il n’a pas perdu la moindre rencontre cette saison. Les Croates ont quasiment remporté tous leurs matchs à domicile, ayant seulement fait un nul face à Ferencvaros. Pour son premier match en Ligue des Champions à la maison, le Dinamo Zagreb avait explosé l’Atalanta Bergame (4-0).chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Le Shakhtar s’attend à un match compliqué malgré son expérience européenne. Le club ukrainien domine largement son championnat national avec 10 points d’avance sur le Dynamo Kiev. Les joueurs de Castro y ont réalisé un parcours quasiment parfait avec 12 victoires et 1 nul. En LDC les Ukrainiens ont perdu des points lors de leurs deux premières réceptions, en Ligue des Champions face à City (0-3) et le Dinamo Zagreb (2-2), mais ont pris les 3 points en fin de match à Bergame (1-2). Poussé par son bouillant public, le Dinamo Zagreb devrait être en mesure de prendre une option sur la deuxième place.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb Shakhtar encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !