Pronostic Dinamo Zagreb Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Salzbourg reste invaincu à Zagreb

Pour parvenir à disputer cette phase de poule de Ligue des Champions, le Dinamo Zagreb est passé par les barrages. Ensuite, pour son entrée en lice dans ce groupe, les Croates ont réalisé un petit exploit en s'imposant à domicile face à Chelsea (1-0) avec une réalisation d'Orsic. Par la suite, le Dynamo n'a pas connu la même réussite avec des revers face au Milan Ac (3-1) à San Siro avec un nouveau but de l'international croate Orsic et lors du match aller face à Salzbourg (1-0) dans une rencontre serrée mais au cours de laquelle le club autrichien a été le plus dangereux. Ce week-end, le club de Zagreb n'a pas disputé de rencontre officielle et sera frais pour la réception de Salzbourg. Le Dinamo a pris les commandes de son championnat avec pas moins de 8 points d'avance sur son dauphin, l'Hadjuk Split. 8e de finaliste l'an passé, Salzbourg espère encore sortir des poules malgré une grosse adversité. En tête de ce groupe, Salzbourg réalise une entame convaincante puisqu'il est toujours invaincu avec des nuls contre le Milan AC (1-1) et Chelsea (1-1) pour une victoire donc lors du match aller contre Zagreb (1-0). L'homme fort de cette entame de saison est l'attaquant suisse Okafor auteur des 3 buts de son équipe en C1. Sur le plan national, Salzbourg a pris les commandes avec deux unités d'avance sur le Sturm Graz. Le week-end dernier, les Autrichiens se sont défaits d'Altach (2-3) avec un but de Koita, longtemps blessé. A noter que l'ancien stéphanois Lucas Gourna s'est installé dans la rotation au milieu de terrain et trouve de plus en plus de temps de jeu. Sur la lancée de son début de Ligue des Champions, Salzbourg devrait accrocher au moins un nul sur la pelouse de Zagreb.