Pronostic Dinamo Zagreb Rosenborg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb prend le dessus sur les Vikings de Rosenborg !

Champion en titre de Croatie, le Dinamo Zagreb occupe déjà après 5 journées la première place du championnat. Les Croates ont repris la saison avec une victoire en Supercoupe de Croatie. Lors de leur campagne de qualification pour la Ligue des Champions, les hommes de Bjelica ont successivement dominé le Saburtalo Tbilissi (5-0) et les Hongrois de Ferencvaros (5-1). Depuis le début de saison, les Croates sont invaincus et ont seulement fait deux nuls, dont l'un face à Ferencvaros. Très fort traditionnellement dans son stade, le Dinamo va vouloir prendre l'ascendant dès le match aller.

De son côté, Rosenborg est en plein milieu du championnat de Norvège dont il occupe seulement la quatrième place. Pour atteindre cet ultime tour de qualification en C1, les Norvégiens ont dominé Linfield (6-0), le BATE Borisov (3-2) et Maribor (6-2). Dans les rangs de Rosenborg, on retrouve notamment l'ancien Stéphanois Soderlund qui s'est mis en évidence avec 5 buts lors des qualifications. Sur une série moyenne à l'extérieur (1 victoire, 2 nuls et 1 défaites), Rosenborg devrait lâcher face au bouillant public du Dinamo Zagreb.