Pronostic Dinamo Zagreb Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Match charnière entre le Dinamo Zagreb et le Milan AC

Dans ce groupe de Ligue des Champions, le Dinamo Zagreb et le Milan AC sont aux deux dernières places mais ne sont séparées que de 2 points avec Salzbourg et de 3 avec Chelsea, qui se rencontrent le même jour. A l'aller, le Milan l'avait emporté à San Siro (3-1) avec notamment un but de Giroud. Le Dinamo a aussi perdu à Salzbourg (1-0), pour un nul à domicile face aux Autrichiens (1-1) et une victoire face à Chelsea qui était alors en difficulté. Ce succès des Croates avait d'ailleurs coûté sa place à Tuchel. Au niveau national, le Dinamo Zagreb caracole comme souvent en tête de son championnat et a su garder à distance son dauphin de l'Hajduk Split en allant faire match nul à l'extérieur ce week-end (1-1). Milan, lui, a remporté son match du week-end (4-1) en s'imposant tranquillement à domicile face à Monza. 2d'une Serie A dont il est le tenant du titre, le club lombard a remporté ses 4 derniers matchs de championnat mais reste sur une double défaite dans cette poule face à Chelsea (0-2, 3-0) qui l'oblige quasiment à s'imposer ce soir pour ne pas encore louper le train des 8de finale de C1. La bonne nouvelle pour Milan, en plus de sa forme en Serie A, est qu'il a trouvé de quoi faire souffler Olivier Giroud. Titulaires à quasiment tous les matchs en début de saison en raison de la grave blessure d'Ibra, le Français est désormais suppléer quand il faut avec brio par Origi ou Rebic. Face à une équipe du Dinamo Zagreb très forte à domicile, le Milan AC pourrait l'emporter même si le match sera sans doute très compliqué. Voir les deux équipes marquer comme à l'aller est également possible.