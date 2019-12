Pronostic Dinamo Zagreb Manchester City : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Manchester City à la relance chez le Dinamo Zagreb !

Dans ce groupe C de Ligue des Champions, Manchester City a déjà validé son ticket pour les huitièmes. Le Shakhtar, Zagreb et l'Atalanta peuvent encore espérer décrocher le dernier accessit. Les Croates ont certainement le challenge le plus relevé avec la réception d'un City, toujours invaincu en Europe cette saison. Le Dinamo compte sur le soutien de son public pour réaliser un exploit. Néanmoins, les Croates ne sont plus maîtres de leur destin et auront un œil sur le match entre le Shakhtar et Bergame. Zagreb a pris 4 de ses 5 points à domicile, victoire contre l'Atalanta et nul contre le Shakthar. Lors du match contre les Ukrainiens, les partenaires de Dani Olmo ont raté une occasion de se détacher en encaissant deux buts dans les arrêts de jeu (3-3).

Manchester City connaît un passage difficile et reste sur 2 victoires lors des 7 dernières rencontres. Défensivement, City a connu un coup dur avec la grave blessure de Laporte, joueur essentiel dans le dispositif de Guardiola. En attaque, l'absence de Leroy Sané et de ses incessantes percussions se font ressentir. Pour son dernier match à l'extérieur, les Citizens avaient terrassé Burnley, preuve que tout n'est pas à jeter. A quelques jours d'affronter Arsenal, City doit reprendre confiance et s'imposer en Croatie. Bien supérieur sur le papier, Man City devrait retrouver les joies de la victoire contre le Dinamo.