Pronostic Dinamo Zagreb Ludogorets : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb confirme à domicile face à Ludogorets

Vainqueur de 16 des 17 championnats de Croatie, le Dinamo Zagreb n'a pas d'égal au niveau national. Ce qui le fait vibrer en ce début de saison, c'est de pouvoir rejoindre la phase de poules de Ligue des Champions comme en 2015. Le Dinamo fait d'ailleurs un début de saison quasi parfait. Après avoir passé difficilement le 2tour préliminaire en Ligue des Champions face aux modestes Macédoniens de Shkupi (3-2), le club a pris un avantage la semaine passée sur la confrontation aller jouée en Bulgarie face à Ludogorets (victoire 1-2 avec 2 buts marqués dans les 10 premières minutes). Au niveau national, le Dinamo Zagreb a remporté la SuperCoupe face à Hadjuk Split avant de démarrer le championnat par 3 succès face au Lokomotiv Zagreb, le Slaven Belupo et Istra 1961. Ce week-end, l'équipe a lâché des points à l'extérieur (1-1), en ayant sans doute la tête à ce match retour.

En face, Ludogorets règne aussi sans partage sur le championnat de Bulgarie, depuis une dizaine d'années. La saison passée, le champion bulgare a fini avec 21 points d'avance sur le CSKA Sofia mais a raté le doublé coupe-championnat. Dans ces préliminaires de C1, la formation bulgare avait éliminé au tour précédent les Shamrock Rivers (4-2 en cumulé). Au niveau national, le club bulgare a bien démarré en remportant également comme le Dinamo 3 rencontres sur 4, perdant des points en concédant un nul sur la pelouse de son grand rival actuel : le CSKA. A domicile et avec ses internationaux Livakovic, Orsic et Petkovic, le Dinamo Zagreb devrait confirmer son match aller en dominant une nouvelle fois Ludogorets.