Pronostic Dinamo Zagreb Ferencvaros : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb peut prendre une option à la maison face au Ferencvaros

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Dinamo Zagreb - Ferencvaros :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Croatie, le Dinamo Zagreb n’a pas d’égal. Le club a remporté la saison dernière son 20titre de champion, le 13consécutif. Zagreb survole la concurrence puisque la saison dernière, les joueurs ont remporté 29 de leurs 36 rencontres et n’en ont perdu que 2. Depuis la reprises, les hommes de la capitale ont l’air d’être partis sur les mêmes bases. Voila maintenant quelques journées que le championnat a repris ses droits et les partenaires de Kevin Théophile-Catherine et François Moubandjé ont remporté 3 succès en autant de rencontres.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Toutes compétitions confondues, les Croates restent sur 6 victoires de rang puisqu’ils ont également écart facilement Sabutarlo (0-2 et 3-0) lors du tour précédent dans ces éliminatoires de la Ligue des Champions. De son côté, Ferencvaros est venu à bout de Ludogorets et des modestes Maltais de Valleta, deux adversaires tout de même moins biens armés que les Croates. Plus globalement, le championnat hongrois est sans aucun doute moins relevé et cela s’annonce très difficile pour les champions nationaux de venir faire un résultat dans l’enceinte bouillante du Dinamo Zagreb qui avait notamment battu le Benfica la saison dernière à domicile en C3.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb - Ferencvaros encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !