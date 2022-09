Pronostic Dinamo Zagreb Chelsea : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Chelsea part du bon pied face au Dinamo Zagreb

Une nouvelle fois hampion de Croatie, le Dinamo Zagreb avait notamment devancé le Hajduk Split, qu'il a encore battu en tout début de saison lors de la SuperCoupe nationale. Du fait du faible indice UEFA de la Croatie, le Dinamo a été contraint de disputer plusieurs tours de barrages pour intégrer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club de Zagreb a lancé sa campagne dès la mi-juillet avec des qualifications obtenues face à Shkupi, Ludogorets et face aux Norvégiens de Bodo/Glimt sur le dernier tour lors des prolongations. Sur le plan national, les hommes d'Ante Cacic ont déjà pris les commandes du championnat avec 8 points d'avance sur le Slaven Belupo. Le week-end dernier, le Dinamo s'est tranquillement imposé face à Rijeka (3-1) avec une grande prestation de l'international Orsic, buteur mais également double passeur. A ses côtés, on retrouve les Livakovic, Petkovic ou encore l'attaquant suisse Drmic.

En face, Chelsea a été champion d'Europe il y a deux saisons, lors de l'arrivée de Thomas Tuchel. L'an passé, le club londonien a certes remporté la SuperCoupe d'Europe mais a ensuite chuté en quart de finale de cette C1 face au Real Madrid et à deux reprises en finale des Coupes nationales face à Liverpool. En Premier League, les ont assuré l'essentiel en terminant sur le podium, mais largement devancés par City et Liv'. Lors de l'intersaison, Chelsea a perdu plusieurs joueurs majeurs puisque les Lukaku, Alonso, Werner ou Rüdiger ont tous quitté le club. Parmi les formations les plus dépensières d'Europe, le club londonien s'est renforcé avec les arrivées de Raheem Sterling, du défenseur Koulibaly, du latéral Cucurella, du milieu suisse Zakaria, mais aussi avec les anciens stéphanois Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier, attaqué à son domicile avant son départ de Barcelone, a été touché à la mâchoire et devrait être absent pour ce déplacement. L'ancien Fox de Leicester, Fofana, a effectué ses débuts lors du succès sur West Ham (2-1) du week-end dernier. Arrivé de City, Sterling s'est parfaitement adapté dans son nouveau club avec 3 buts inscrits et 1 passe décisive à son actif. Pas toujours régulier depuis l'entame de cette saison (3 victoires, 1 nul et 2 défaites) mais au-dessus en termes d'effectif et d'expérience européenne récente, Chelsea devrait assumer son statut sur la pelouse du Dynamo Zagreb.