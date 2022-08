Pronostic Dinamo Zagreb Bodo Glimt : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Le Dinamo Zagreb peut-il renverser Bodo Glimt ?

On l'avait déjà dit à l'aller mais ce barrage pour la C1 oppose deux équipes très solides à domicile ces dernières années. Et la semaine passée, c'est bien le club qui recevait, Bodo Glimt, qui s'est imposé (1-0 sur un but de l'inévitable Pellegrino). Le Dinamo Zagreb avait pourtant fait jusque-là un début de saison quasiment parfait. Avec la SuperCoupe de Croatie gagnée, 2 tours préliminaires passés dans cette C1 et un bilan de 5 victoires pour 1 nul sur les 6 premières journées de championnat. Ce week-end, le Dinamo Zagreb a gagné à domicile face à Osijek (5-2), avec un nouveau but d'Orsic, déjà en grande forme (4 buts en championnat, 2 en C1). Quart de finaliste surprise de la première Ligue Europa Conférence de l'histoire, Bodo-Glimt est tout proche de jouer la première Ligue des Champions de son histoire. Ayant déjà passé 3 tours préliminaires (comme pour le Dinamo Zagreb, Bodo a fait face à des équipes modestes), le champion norvégien est en revanche seulement 3de son championnat. Ce week-end, Bodo a concédé le match nul à domicile face au club d'Ham-Kam qui joue le maintien (2-2) malgré un doublé de Pellegrino. Davantage habitué à jouer ces tours préliminaires car vainqueur de 16 des 17 championnats de Croatie, le Dinamo Zagreb pourrait s'imposer dans ce match. De là à se qualifier, c'est peut-être une autre histoire.