Pronostic Dijon Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon enfin lancé Valenciennes

Auteur d'une saison de Ligue 1 catastrophique l'an dernier, Dijon a été logiquement relégué en Ligue 2. A l'instar de Toulouse l'an passé, les Dijonnais ont connu une entame poussive avec une série de mauvais résultats. En effet, les Bourguignons avaient débuté par 6 matchs sans la moindre victoire avec 5 défaites face à Sochaux, Nîmes, Quevilly Rouen, Toulouse et Pau pour un nul face à Rodez. Cette terrible dynamique a poussé les dirigeants du club dijonnais à se séparer de Linarès et à nommer Garande, barragiste avec Toulouse la saison passée. Depuis l'arrivée du nouveau coach, le DFCO s'est bien repris en remportant notamment ses trois derniers matchs, de manière consécutive. Les Bourguignons ont d'abord profité de deux réceptions consécutives face à Bastia (2-1) et Dunkerque (2-0) pour reprendre confiance. En milieu de semaine, les Dijonnais ont confirmé en s'imposant face à Caen grâce à une réalisation de Scheidler, auteur de son 4e but. En face, Valenciennes a connu également des débuts délicats. La formation nordiste s'était seulement imposée à Nancy (0-1), lanterne rouge de Ligue 2, jusqu'à son dernier match. Suite à ce succès, les hommes d'Olivier Guéguan ont vécu un passage cauchemardesque avec trois revers de rang face à Toulouse, Rodez et Quevilly Rouen. Mal en point, la formation nordiste a fait preuve d'un excellent état d'esprit pour revenir dans le coup en accrochant dans un premier temps un nul à Pau (1-1), où il n'est jamais simple de récolter des points et en prenant ensuite le dessus sur le promu bastiais en milieu de semaine (2-1), grâce à l'exemplaire capitaine Cuffaut et au buteur Robail. Revigoré par ses 3 succès consécutifs, Dijon semble en mesure de s'imposer face à une équipe valenciennoise qui alterne le chaud et surtout le froid depuis le début de saison.