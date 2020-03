Pronostic Dijon Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dijon – Toulouse : la moutarde ne se marie pas avec la Domino Pizza

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

17e de Ligue 1, Dijon a une belle opportunité à saisir ce week-end puisqu’il affronte la lanterne rouge toulousaine. Les Bourguignons comptent le même nombre de points que Nîmes, barragiste, qui affronte Metz pour un match important dans le bas du tableau. Les hommes de Jobart enchaînent entre matchs nuls à domicile et défaites en déplacement. Solides dans leur stade Gaston-Gérard, les Bourguignons n’y ont perdu que trois rencontres face à Saint-Etienne, Bordeaux et le PSG. Les deux premiers revers sont intervenus en début de saison lorsque le club bourguignon cherchait son rythme de croisière. La semaine passée, les partenaires de Julio Tavares ont été surclassés au Parc des Princes face au PSG (4-0) et doivent prendre des points à la maisons.chezen misant sur ce match (NOUVEAU BONUS)⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Toulousains semblent déjà tournés vers la saison prochaine (public résigné, club peut-être mis en vente, etc.). Avec 14 points de retard sur le premier non relégable, le TFC va avoir beaucoup de mal à sauver dans cette dernière ligne droite du championnat. Hormis un nul face à l’autre relégable Amiens, Toulouse a perdu 15 de ses 16 derniers matchs en Ligue 1. En ballottage défavorable ces dernières saisons, les Toulousains ont seulement réussi à marquer des buts lors d’une rencontre lors des 10 dernières journées. Désireux de se sauver, Dijon, poussé par son public, devrait s’imposer face à Toulousains, prêts à commander leur Domino pizza.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Toulouse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !