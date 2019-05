Pronostic Dijon Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La victoire avant tout pour Dijon face à Toulouse !

Dijon abat sa dernière carte ce week-end. Le club bourguignon ne peut plus se sauver directement mais peut accrocher la place de barragiste. Pour cela, la victoire est obligatoire face à Toulouse et une contre-performance caennaise est nécessaire. Les hommes de Kombouaré restent sur 3 résultats positifs à domicile : 2 victoires et un nul. De plus, Dijon n'a perdu aucune des 6 dernières confrontations face à Toulouse. Les partenaires de Florent Balmont vont jouer le coup à fond tout en ayant un œil sur ce qu'il se passe à d'Ornano. De son côté, Toulouse est assuré du maintien mais n'a pas réalisé une grande saison. Les hommes de Casanova restent sur 6 matchs sans victoire et viennent d'être largement battus par Marseille à la maison (2-5). Les Pitchounes ne se sont plus imposés en déplacement depuis début janvier et ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers déplacements. Pour cette rencontre, Dijon devrait jouer son dernier atout va à une équipe toulousaine qui pourrait se sentir déjà en vacances.