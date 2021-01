Pronostic Dijon Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Dijon face au duo Diallo - Ajorque de Strasbourg

Habitué à lutter pour son maintien lors des dernières saisons, le DFCO est actuellement en 19position. En revanche, les Bourguignons ne possèdent que 4 points de retard sur Nantes, premier non-relégable, et ont un match en retard à jouer face à la lanterne rouge lorientaise. En effet, le club dijonnais devait affronter Lorient le week-end dernier mais a vu cette rencontre être reportée suite aux nombreux cas de Covid dans la formation bretonne. Depuis la prise en main de l'équipe par David Linarès, Dijon se montre nettement plus solide, comme le confirme le bilan des 8 derniers journées avec 2 victoires, 4 nuls et deux défaites face à des grosses écuries, Lille et Monaco. Le club bourguignon veut s'appuyer sur cette dynamique pour accrocher 3 points face à Strasbourg, qui les relancerait pour le maintien.

En face, Strasbourg a parfaitement repris en 2021 en signant 3 victoires consécutives. Les Alsaciens ont débuté par un feu d'artifice face à Nîmes (5-0) avant de l'emporter plus difficilement face à Lens (0-1) et Saint-Etienne (1-0). Le week-end dernier, les Strasbourgeois n'ont pas livré une grande prestation face à une formation stéphanoise amputée de 10 éléments (positifs au Covid) mais ont fait la différence par l'inévitable Ludovic Ajorque. Le joueur réunionnais a signé à cette occasion sa 9réalisation de la saison. Le Racing doit pour l'instant son salut à son duo d'attaquants composé par Ajorque et Diallo : les deux éléments ont inscrit 16 des 29 buts de leur formation depuis le début de saison alors que Diallo n'a rejoint le club qu'en octobre. Ce dimanche, Strasbourg se déplace en confiance avec 8 points d'avance sur la relégation, un succès en Bourgogne leur offrirait une fin de saison sans doute plus tranquille. Pour cela, Thierry Laurey compte sur ses deux hommes forts (Ajorque et Diallo) capables de débloquer la situation à tout moment comme ils l'ont démontré lors des 2 dernières rencontres.