Pronostic Dijon Sochaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux piège le Dijon d’Omar Daf

Cette rencontre entre Dijon et le FC Sochaux est très particulière pour un homme, Omar Daf. L'actuel entraîneur du DFCO a été joueur puis coach du FC Sochaux, qu'il a remis sur les rails pour espérer une montée. Arrivé cet été en Bourgogne, Daf a pour objectif de faire monter sa formation en Ligue 1. Son équipe a par ailleurs très bien débuté avec une victoire de prestige face à l'AS Saint-Etienne lors de la 1journée (2-1). Ensuite, les Dijonnais ont signé deux matchs nuls face à Pau et Caen avant de relancer la machine contre le Nîmes Olympique (2-1) et Metz (1-2). Alors que l'on pensait le club bourguignon parti sur une excellente dynamique, le DFCO s'est fait surprendre à domicile par le promu Annecy (0-2) qui a pourtant terminé la rencontre avec une double infériorité numérique. Le week-end dernier, Dijon n'a pas été capable de se ressaisir et s'est même incliné en Corse (1-0) face à une formation bastiaise qui venait de concéder 5 buts à Geoffroy-Guichard.

De son côté, Sochaux sort donc de deux belles saisons sous les ordres d'Omar Daf qui a vu le club jouer les barrages en mai dernier. Pour compenser son départ, le club doubiste a misé sur Olivier Gueguan. Contrairement au DFCO qui a parfaitement débuté sa saison, Sochaux a commencé laborieusement avec un nul face au Paris FC et des revers contre Grenoble et Amiens. Au plus mal, les sochaliens se sont réveillés à Pau (0-3) et ont depuis enchaîné de très belles victoires contre Niort (3-0), Guingamp (1-2) et le week-end dernier face à Laval (4-1). Cette excellente série a permis au FCSM de remonter à la 3place du classement général. Très bon depuis plusieurs années, le capitaine sochalien Weissbeck a parfaitement lancé sa saison avec 3 buts inscrits et une passe décisive. Moins bien ces dernières semaines, Dijon pourrait tomber face à une équipe sochalienne sur une excellente dynamique.