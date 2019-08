Pronostic Dijon Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une victoire pour Saint-Etienne face à Dijon !

Sauvé in extremis la saison passée, Dijon est le miraculé de la saison passée. Au soir de la 37journée, le DFCO n'avait plus son destin en main, mais sa victoire face à Toulouse combinée à la défaite caennaise lui a permis d'arracher une place de barragiste. Dans une double confrontation très serrée avec Lens, les Bourguignons ont su profiter de la fébrilité du portier nordiste et de la fatigue des Sang et Or (qui avaient déjà disputé 2 autres barrages) pour s'imposer et maintenir leur place dans l'élite. Antoine Kombouaré est parti, et Stéphane Jobard, ancien adjoint de Rudi Garcia à l'OM, a pris en main les rênes de l'équipe. Le club dijonnais ne semble pas s'être renforcé, voyant notamment les excellents Saïd et Rosier quitter le club.

L'AS Saint-Etienne a réussi sous les ordres de Jean-Louis Gasset une excellente saison passée, terminée à la 4e place devant des écuries comme Marseille, Rennes ou Monaco. L'intersaison a été mouvementée dans le Forez avec l'intronisation de Ghislain Printant (adjoint de Gasset) comme coach. Du côté des joueurs, Sainté n'a perdu que Rémy Cabella, parti en Russie mais a recruté plusieurs éléments habitués à la L1 comme Boudebouz, Youssouf, Palencia ou Bouanga, ainsi que le meilleur latéral gauche de la dernière Copa America (le péruvien Trauco). Le prometteur Saliba a été acheté par Arsenal mais restera à Sainté cette saison (il sera absent néanmoins à Dijon samedi). Sur le papier, l'effectif est intéressant. Les Verts ont connu une préparation difficile avec plusieurs défaites, mais les nombreux mouvements et l'absence des cadres défensifs peuvent expliquer ces difficultés. Pour cette première sortie, nous les voyons en mesure de repartir de Bourgogne avec les 3 points.