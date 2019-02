Pronostic Dijon Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne vise la victoire à Dijon !

Le Dijon FCO occupe désormais la place de 18e et barragiste en Ligue 1. Cette position s'explique par la faiblesse des prestations bourguignonnes ces derniers mois et par le retour en forme de Monaco. Les hommes de Kombouaré ont cependant toujours un match en retard à jouer qui pourrait les aider à s'extirper de la zone rouge. Les Dijonnais restent sur 3 défaites de rang en championnat et ont seulement remporté deux rencontres depuis septembre dernier, face à Guingamp la lanterne rouge et face à Monaco, alors au plus mal.

De son côté, Saint-Etienne a longtemps cru pouvoir résister au PSG dimanche dernier mais a cédé sur un éclair de génie de Mbappé (0-1). Le club stéphanois connaît des remous en interne mais devrait être totalement concentré sur cette échéance. Jean-Louis Gasset a perdu son "couteau suisse" Kevin Monnet-Paquet, blessé face au PSG et qui sera absent pour 6 mois, mais peut compter sur un Beric retrouvé et souvent efficace face aux formations plus modestes. L'autre satisfaction pour le coach à la casquette est la très bonne intégration d'Aït-Bennasser au milieu de terrain. Les Verts possèdent l'effectif pour aller chercher un résultat à Dijon et même obtenir la victoire à une semaine du choc face à l'OM. Pour ce match, nous voyons une victoire des Verts chez des Dijonnais en plein doute.