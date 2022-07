Pronostic Dijon Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne ramène un résultat de Dijon

La saison de Ligue 2 ouvre samedi 15h avec un duel entre anciens pensionnaires de L1 avec l'opposition entre Dijon et l'AS Saint Etienne. Reléguée à l'issue de la saison 2020/21, la formation bourguignonne a vécu un exercice dernier décevant. En effet, le DFCO avait opéré un fort recrutement pour remonter immédiatement dans l'élite. Au final, le club dijonnais a terminé à la 11place, et a même cru devoir jouer le maintien à un moment. Dans le cadre de la préparation à cette nouvelle saison, le club bourguignon a disputé plusieurs rencontres amicales avec deux succès obtenus face à Villefranche (6-0) et Le Havre (1-0) pour un nul contre Annecy (1-1). Dijon a connu un changement majeur lors de l'intersaison avec l'arrivée d'Omar Daf sur son banc. L'ancien coach sochalien avait réalisé un excellent travail dans le Doubs. Le nouvel arrivé peut s'appuyer sur un groupe similaire à celui de l'an passé avec les Reynet, Congré, Pi ou Le Bihan mais aussi Aurélien Scheidler auteur de 12 buts la saison dernière.

En face, l'AS Saint-Etienne a vécu une saison catastrophique en Ligue 1. Néanmoins, les Verts ont eu la possibilité de se sauver lors du barrage face à l'AJ Auxerre. Après un nul (1-1) à l'Abbé Deschamps, les Stéphanois se sont inclinés lors de la séance de tirs aux buts lors du match retour. Cette défaite a provoqué la colère des Ultras stéphanois qui ont occasionné de nombreux dégâts. Une sanction lourde est tombée sur le club qui va devoir disputer plusieurs matchs loin de Geoffroy Guichard et qui commencera le championnat avec 3 points de pénalité. Le duo de présidents est particulièrement visé par les fans, qui leur reprochent de faire capoter la vente du club. Au niveau sportif en revanche, l'ASSE s'est plutôt bien préparée pour aborder cette saison de Ligue 2. Les Verts ont tout d'abord misé sur Laurent Battles, auteur d'un très bon travail avec Troyes mais remercié par l'ESTAC en cours de saison. L'ancien Troyen accompagné de Loïc Perrin se sont attachés à dégraisser l'effectif avec les départs entre autres des Khazri, Nordin, Gourna, Boudebouz, ou Hamouma et les probables à venir de Bouanga ou Aouchiche. Au niveau des arrivées, le club du Forez a saisi des opportunités peu couteuses avec les Briançon, Giraudon, Chambost, Lobry ou Cafaro. Actuellement, Saint-Etienne peut toujours compter sur les Youssouf, Camara, Bouanga ou Aouchiche, qui sont convoités lors de cette période des transferts. Les Verts ont disputé plusieurs matchs amicaux avec des succès sur Evian et Le Puy, pour deux nuls contre Grenoble et Bordeaux. En revanche, l'ASSE s'est écroulée dans les dernières minutes face à Angers (4-1) lors de son dernier match préparatoire. Pour cette première affiche de Ligue 2, Saint-Etienne semble en mesure d'accrocher au moins un nul à Dijon.