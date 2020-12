Pronostic Dijon Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Dijon – Saint-Etienne de tous les dangers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche entre Dijon et l’ASSE est très importante dans le bas de classement. Les Bourguignons occupent en effet la dernière place du classement avec 7 points. Proche de la relégation lors des dernières années, le club dijonnais souffre cette saison. Lors des 11 premières journées, le DFCO a seulement accroché 4 nuls. Les hommes de Linares ont obtenu leur premier succès lors de la dernière journée, à Nice (3-1). L’attaquant Mama Balde a signé un doublé à l’Allianz Riviera et a redonné de la confiance à son équipe. A domicile, Dijon a souvent tenu tête à ses adversaires et s’est souvent incliné sur le plus petit des écarts. Reboosté par son succès à Nice, le club dijonnais veut profiter des difficultés stéphanoises pour lancer une série.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Bien parti dans ce championnat, Saint Etienne a ensuite connu une traversée du désert avec 7 défaites consécutives. Les Verts ont connu lors de ce difficile passage une avalanche de blessures qui n’a pas permis à Puel de pouvoir évoluer avec sa meilleure formation. La semaine passée, le technicien stéphanois s’est appuyé sur des joueurs expérimentés avec le retour des Debuchy, Khazri, Hamouma ou Trauco. Toujours fragile, l’ASSE a fait preuve de combativité pour tenir face à une formation lilloise entreprenante depuis le début de saison (1-1). Ce nul a surtout permis de stopper la terrible série de 7 revers consécutifs. Ce déplacement à Dijon pourrait être un tournant dans la saison du club du Forez. Traditionnellement, les Verts réussissent bien à Gaston Gérard et espèrent ramener au moins un point. Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux équipes qui cherchent à se prendre les 3 points, et le pari "Les 2 équipes marquent", qui est passé lors des 3 derniers matchs des Verts et lors du dernier match de Dijon, semble intéressant à jouer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !