Pronostic Dijon Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes peut accrocher un résultat à Dijon !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dijon, sur la lancée de sa difficile saison dernière, a connu un départ laborieux. Après 7 journées, le club bourguignon n’avait pas remporté la moindre rencontre. Les hommes de Jobart se sont imposés pour la première fois le 29 septembre à Reims (1-2). Ce succès a ensuite redonné de la confiance aux Dijonnais qui ont même accroché l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (0-0). Depuis, le DFCO a perdu ses deux derniers déplacements mais a réussi un exploit en battant le PSG à Gaston-Gérard. Les Bourguignons comptent sur le soutien de leur public pour réaliser une nouvelle bonne performance et s’éloigner de la zone rouge, mais ils gagnent quand même très peu cette saison (3 victoires en 3 journées).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Victorieux de la Coupe de France la saison dernière, Rennes se montrait ambitieux en début de saison, au point d’avoir effectué le plus gros achat de l’histoire du club lors du mercato estival avec Raphina derrière Severino Lucas. A quasiment mi-championnat, le bilan est décevant puisque le club breton est déjà éliminé de l’Europa League et occupe une décevante 10place en Ligue 1. Les Rennais restent cependant sur deux belles victoires face à Amiens (3-1) et Toulouse (3-2). Avec un effectif supérieur en quantité et en qualité, Rennes devrait être en mesure de ramener au moins un nul de ce déplacement à Dijon.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !