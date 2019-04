Pronostic Dijon Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes ramène au moins un point de Dijon !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

18de Ligue 1 et donc pour l'instant barragiste, Dijon a dégringolé au classement depuis le mois de février. Battus sur 8 de leurs 11 derniers matchs, les Dijonnais ne sont arrivés qu'à remporter qu'un seul match lors des 2 derniers mois, et c'était chez des Lyonnais complètement déstabilisés en cette fin de saison. Le week-end dernier, Dijon n'a d'ailleurs pas pu confirmer la semaine dernière à domicile face à Amiens, concurrent direct pour le maintien (score final 0-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rennes est en train de conclure une très belle saison. Auteurs d'une magnifique épopée européenne en C3, les Rennais vont disputer la finale de la Coupe de France fin avril face au PSG. Si l'enchaînement des matchs a coûté aux hommes de Julien Stéphan de nombreux points en championnat, le Stade Rennais affiche tout de même une 11place très correcte en Ligue 1. Dans la lignée de son très bon match mais mal récompensé dimanche dernier face à Nice (0-0), Rennes va se servir de cette rencontre pour bien préparer sa finale contre le PSG et devrait au moins tenir le nul chez une équipe de Dijon d'un niveau bien inférieur.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(142€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !