Pronostic Dijon Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims s'impose à Dijon !

Sur une terrible série de 5 défaites de rang, les Dijonnais se rapprochent indéniablement de la L2. Depuis le 25 août, les Bourguignons n'ont remporté que deux rencontres en Ligue 1 face à Guingamp, la lanterne rouge, et Monaco, qui était à ce moment-là avant-dernier. Lors des 5 dernières journées, les hommes de Kombouaré ont inscrit un seul but et en ont encaissé 7. Inefficaces offensivement, les Dijonnais payent en plus cash leurs erreurs défensives. Au regard des dernières prestations, il est difficile d'envisager un avenir dans l'élite pour les Bourguignons. Kombouaré, reconnu pour être un meneur d'hommes, n'a pas réussi à insuffler un vent nouveau depuis son arrivée. De plus, Dijon affronte une formation de Reims décomplexée. Les Champenois ont assuré leur maintien dans l'élite et pratiquent désormais un football "champagne". Très solide en début de saison, le promu s'est appuyé sur son bloc défensif pour accrocher des résultats, mais depuis quelques semaines, les Rémois enchaînent les performances de haute volée à l'image du déplacement à Montpellier (4-2). Des joueurs s'affirment au sein de l'effectif de David Guion comme Rémi Oudin ou Matthieu Cafaro. Pour ce déplacement chez des Dijonnais en détresse, nous voyons Reims s'imposer.