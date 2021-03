Pronostic Dijon Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se donne de l’air à Dijon

Avec 13 points de retard sur le premier non relégable, Dijon semble avoir dit adieu à ses derniers espoirs de maintien. Le club bourguignon a connu plusieurs alertes ces dernières saisons mais avait au final toujours réussi à se maintenir. Le DFCO semblait repartir de l'avant en début d'année mais a coulé suite à sa défaite fin janvier à Lorient en match en retard, revers concédé dans les derniers instants de la partie (3-2). Ce revers a été le début d'une dynamique catastrophique de 10 défaites consécutives. Le week-end dernier, les Dijonnais affrontaient une formation bordelaise en difficulté lors des dernières semaines. Incapables de se révolter, les partenaires de Lautoa ont été totalement surclassés par les hommes de Jean-Louis Gasset (1-3). Ce dimanche, le club bourguignon joue certainement sa dernière carte dans l'optique du maintien. De son côté, Reims a été tout proche de décrocher une victoire de prestige face à l'Olympique Lyonnais (1-1) lors de la dernière journée. En tête toute la rencontre, les Champenois ont été rejoints au score dans les arrêts de jeu sur une égalisation de Kadewere. Avant cela, les hommes de David Guion avaient montré de bonnes dispositions, confirmant leur confiance retrouvée. Mal parti dans cette saison, le Stade de Reims se montre nettement plus costaud depuis la mi-décembre. Depuis son succès sur Nantes mi-décembre (3-2), les Rémois n'ont perdu qu'à deux reprises en Ligue 1 face à Lille dans les arrêts de jeu (2-1) et à Lorient (1-0). Pour son dernier déplacement, le club champenois est allé s'imposer à la Beaujoire face à une formation nantaise luttant pour son maintien (1-2). Cohérents et solides depuis plusieurs mois, les Rémois devraient s'imposer en Bourgogne face à des Dijonnais à la peine.