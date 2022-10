Pronostic Dijon Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Dijon – Quevilly Rouen cadenassé

Annoncé comme l'un des grands favoris pour la montée, Dijon avait très bien lancé sa saison. En effet, le club bourguignon avait remporté 3 matchs et obtenu 2 nuls lors des 5 premières journées de Ligue 2. Depuis son succès acquis sur la pelouse de Metz, le DFCO est en souffrance avec 5 défaites et un nul lors des 6 dernières rencontres. Cette mauvaise passe a fait reculer la formation dijonnaise en 14position avec seulement 2 points d'avance sur le 1relégable. Arrivé cet été, Omar Daf doit désormais trouver la solution pour relancer son équipe. A domicile, Dijon ne s'est plus imposé depuis la réception de Nîmes (2-1). Le week-end passé, la formation bourguignonne s'est inclinée sur la pelouse de l'un des leaders, Amiens (2-1), dans une rencontre où Le Bihan a manqué la balle du 0-2 en ratant un penalty. Au niveau de l'effectif, le DFCO déplore notamment l'absence du latéral Rocchia.

En face, Quevilly Rouen fut tout proche d'être rétrogradé mais a sauvé sa place lors des barrages face à Villefranche. Cette saison, les hommes d'Olivier Echouafni réalisent un début correct avec la 12place avec 3 points d'avance sur Laval, première formation relégable. Près de la moitié des points acquis l'ont été lors des 2 dernières journées avec des victoires face à Caen (0-1) et contre le Nîmes Olympique (3-1). L'objectif est simple pour le club normand qui cherche à se maintenir en Ligue 2. Echouafni devrait déplorer des absences importantes puisque Soumaré est sorti blessé le week-end dernier, tandis que Sangaré sera suspendu. Cette opposition entre une équipe dijonnaise qui n'a plus marqué depuis 3 matchs à domicile et celle de QRM qui n'a marqué que 2 buts sur ses 5 déplacements pourrait nous offrir un match cadenassé.