Pronostic Dijon PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match très déséquilibré entre Dijon et le PSG

En ouverture de la 12journée de Ligue 1, la lanterne rouge Dijon accueille le Paris Saint-Germain, leader du championnat. Les Dijonnais ont été tout proche de descendre en L2 la saison passée mais ont réussi à se sauver lors des barrages. Cette saison, les Bourguignons sont encore dans le dur. Les hommes de Jobart ont récemment connu une bonne période mais se sont inclinés face à Brest lors de la dernière journée. En milieu de semaine, les Dijonnais ont été dominés par Bordeaux en seizième de finale de la Coupe de la Ligue (2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le PSG a trouvé son rythme de croisière et occupe la première place au classement. Thomas Tuchel va pouvoir en plus compter sous peu sur l’intégralité de son effectif puisque Neymar est annoncé sur le retour. Angel Di Maria réalise une saison de haut vol et se montre décisif à chaque match. A ses côtés, Mbappé et Icardi ne sont pas en reste. Le buteur de l’Inter semble être un pari payant pour les Parisiens puisqu'il vient d’inscrire 7 buts sur les 5 derniers matchs. Icardi s’est mis les supporters dans la poche avec son doublé face au rival marseillais. Ce déplacement à Dijon ne devrait être qu’une formalité pour le PSG qui devrait tranquillement s’imposer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !