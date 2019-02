Pronostic Dijon OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

L’OM confirme son regain de forme à Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon Marseille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une saison compliquée, les Dijonnais ont réussi à se qualifier mardi pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant face à Croix (3-0). Ce succès met un peu de baume au cœur aux Bourguignons. Néanmoins, l’objectif prioritaire du club reste le maintien. 16de Ligue 1, Tavares et ses partenaires n’ont que deux points d’avance sur Monaco et s’attendent à lutter avec les équipes de la zone rouge jusqu’à la fin de la saison. Sur son dernier match, Dijon est allé perdre à Angers, autre concurrent pour le maintien.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dans un match à huis clos et malgré une multitude d’absents, l’OM a profité de l’expulsion du Bordelais Kalu pour s’imposer (1-0) mardi dans son match en retard. Cette courte victoire devrait redonner de la confiance aux Phocéens qui avaient mieux joué sans résultat lors de leurs dernières prestations. Pour ce match à Dijon, Rudi Garcia va pouvoir compter sur Florian Thauvin, de retour de suspension, et sur Mario Balotelli, non qualifié face à Bordeaux. L’OM a toujours bien réussi sur la pelouse de Gaston-Gérard (3 victoires en 3 matchs) et espère confirmer ce vendredi soir son regain de forme. Pour ce match, nous voyons les Marseillais en mesure de prendre un point face à Dijon dans un match avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !