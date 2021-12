Pronostic Dijon Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon confirme ses progrès face à Niort

Relégué de Ligue 1 cet été après avoir totalement raté sa saison, Dijon semblait avoir parfaitement anticipé sa descente en s'attachant des joueurs d'expérience pour parvenir à retrouver l'élite au plus vite. Cependant, les plans ne se passent pas toujours comme prévus puisque les Bourguignons ont connu une entame catastrophique, avec 5 défaites et un nul lors des 6 premières journées. Par la suite, le DFCO a réussi quelques séries mais est toujours retombé dans ses travers. Après avoir perdu deux fois consécutivement face à Ajaccio et contre le Paris FC, Dijon s'était imposé face à Auxerre au terme d'un superbe derby. Le week-end dernier, les Bourguignons ont pensé enchainer en Bretagne en prenant une avance de deux buts au Roudourou, avant de s'effondrer en fin de match et de permettre le succès des Guingampais (3-2). En face, Niort a connu deux dernières saisons particulièrement compliquées. Sauvés de manière miraculeuse lors de ces deux exercices, les Chamois ont nettement mieux abordé ce nouvel opus. En effet, les hommes de Sébastien Desabre sont calés dans le ventre mou de la Ligue 2 à la 9place, avec 6 points d'avance sur la relégation. Preuve des progrès accomplis par cette formation, elle a fait tomber le leader toulousain le week-end dernier (2-1). Ce succès est venu mettre fin à une série de deux revers consécutifs face à Nancy et Bastia, deux équipes relégables. Les rencontres de Dijon sont celles qui nous offrent le plus de victoires, et donc le moins de matchs nuls, puisqu'une seule fois les hommes de Garande ont partagé les points avec un autre adversaire. Du côté de Niort, on a signé seulement 3 nuls, pour 7 victoires et 7 défaites. Ce samedi, on peut s'attendre à voir une équipe victorieuse et ont part sur Dijon qui évoluera à domicile.