Pronostic Dijon Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon se reprend contre Nîmes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Passé à côté de ses objectifs de remontée immédiate l'an dernier, Dijon aborde beaucoup mieux ce nouvel exercice pour le moment. Auteurs d'une très belle prestation lors de la première journée, les Dijonnais ont marqué les esprits en s'offrant un succès sans aucune contestation possible contre Saint-Etienne (2-1). Par la suite, les Bourguignons ont manqué le coche sur le terrain de Pau (0-0) malgré une domination assez nette. Enfin, la semaine dernière, ils ont pu arraché un point à la maison contre Caen qui pourrait jouer la montée (2-2). Assez redoutables à Gaston-Gérard, ils ont d'ailleurs toujours marqué au moins 2 buts lors de leurs 4 derniers matchs à domicile.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes s'avance sans véritable conviction dans cette partie. Peu en vue pour le moment, les Crocodiles ont été cueillis à froid à domicile par Caen (0-1) lors de la 1journée avant de pouvoir prendre un petit point dans un Geoffroy-Guichard à huis clos la semaine suivante (1-1). Enfin, ils se sont imposés à l'arrachée samedi dernier devant une équipe de Rodez qui devrait sans doute lutter pour le maintien cette saison (1-0). Loin de leurs bases, les hommes de Nicolas Usaï pourraient donc connaître pas mal de difficultés samedi face à une bien plus solide équipe dijonnaise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Nîmes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !