Pronostic Dijon Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon enchaine face à Nîmes

Auteur d'une saison de Ligue 1 catastrophique l'an passé, Dijon avait été logiquement relégué. Les dirigeants bourguignons ont rapidement pris l'initiative de construire un groupe capable de remonter dans la foulée. Pour cela, le DFCO a attiré des éléments d'expérience comme les Congré, Reynet, Le Bihan ou Pi, qui devaient permettre au club dijonnais d'aborder au mieux ce nouvel exercice. Malgré ce recrutement judicieux, la formation bourguignonne a connu une entame délicate avec 6 premières journées sans le moindre succès (5 défaites et un nul). Patrice Garande, qui avait amené Toulouse en playoffs l'an passé, a succédé à Linares et a relancé le club qui s'est notamment imposé avec brio dans le derby face à Auxerre (3-1). Cependant, sa formation manque de consistance dans ses résultats avec plusieurs contre-performances comme celle à Guingamp, où malgré une avance de 2 buts à la 50e minute, le DFCO s'est finalement incliné (défaite 3-2) ou celle en Coupe de France face à Cannes (élimination aux tirs aux buts). En revanche, les Dijonnais ont réalisé une bonne affaire lors de la dernière journée en disposant de la lanterne rouge nancéenne à Marcel Picot (0-3). Cette victoire offre désormais 3 points d'avance sur le barragiste, Bastia.

De son côté, Nîmes a également été relégué de Ligue 1 à l'issue d'une triste saison. En revanche, les Crocos ont semblé avoir mieux digéré cette déception puisqu'ils ont été invaincus lors des 6 premières journées de Ligue 2. Ensuite, le NO a connu un passage à vide avec 8 matchs sans le moindre succès. Reparti de l'avant grâce à des succès sur Sochaux (0-1), Quevilly Rouen (2-1) et Nancy (2-1), Nîmes a ensuite affronté à deux reprises Toulouse. Les Gardois se sont d'abord inclinés au Stadium en Coupe de France (4-1) avant de subir la loi des Haut-Garonnais aux Costières (1-2) en championnat. Ce dernier revers a poussé les dirigeants nîmois à se séparer de Pascal Plancque pour nommer Nicolas Usaï. Sur la lancée de son succès en Lorraine face à Nancy, Dijon devrait se défaire d'une formation nîmoise en manque de confiance.