Pronostic Dijon Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Peu de buts à prévoir entre Dijon et Nice

Dijon, avant-dernier de Ligue 1, reçoit l’OGC Nice pour le compte de la 30journée de championnat. Avec 1 seule victoire obtenue au cours des 13 dernières journées, les Bourguignons se retrouvent dans une situation très compliquée (8 points de retard sur le premier non-relégable). Les hommes de Kombouaré visent sans doute désormais la place de barragiste. Battu à Guingamp avant la trêve internationale (1-0), Dijon a vu l’En Avant lui passer devant. Défensivement, les Bourguignons n'ont pas pris le bouillon dernièrement (hormis contre le PSG), mais ils ont des grosses lacunes offensives avec seulement 2 buts inscrits lors des 8 dernières journées.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face et comme depuis le début de saison, Nice s’appuie sur son bloc défensif pour arracher des résultats. Cependant, les Aiglons, qui étaient performants à l’extérieur en début d’exercice, restent sur 8 matchs sans victoire en déplacement. Cette saison, 23 des 29 rencontres des Azuréens en Ligue 1 se sont finies avec moins de 3 buts. De plus, l'un des seuls dynamiteurs offensifs niçois, Youcef Atal, est revenu blessé de la sélection algérienne et sera forfait. Pour ce match, nous partons sur le grand classique niçois de la saison avec le pari "Moins de 2,5 buts dans le match".- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !