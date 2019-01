Pronostic Dijon Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dijon, un nul pour la première de Kombouaré face à Montpellier

La trêve hivernale a été agitée du côté de la Bourgogne où Olivier Dall’Oglio a été démis de ses fonctions. Quatre jours avant la réception de Montpellier, Antoine Kombouaré a été nommé avec pour mission de maintenir le club. 18, le club bourguignon n’est qu’à deux unités de Caen et Amiens, qui ont joué un match de plus. Les Dijonnais ont bien lancé leur année 2019 en s’imposant en Coupe de France face à Schiltigheim (3-1) avec des buts de Sliti et Tavares notamment. Très performants lors de l’exercice précédent, ces deux joueurs ont plus de difficultés cette saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Dijonnais affrontent une formation de Montpellier qui reste sur 4 matchs sans victoire (3 défaites et 1 nul). Humiliés par Sannois Saint-Gratien en Coupe de France le week-end dernier, les Héraultais ont enchaîné par une défaite à Nantes mardi (2-0). L’expulsion de Gaétan Laborde dès les premières minutes a certainement été le tournant du match. Pour cette rencontre à l’extérieur, Der Zakarian se satisfera sans doute d’un match nul face à un mal-classé suite aux dernières contre-performances de ses joueurs. Sur cette rencontre, nous voyons des Dijonnais, boostés par l’arrivée de Kombouaré, accrocher des Montpelliérains qui gagnent moins.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Montpellier encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !