Pronostic Dijon Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

4 à la suite pour Montpellier face à Dijon

Dijon, sauvé lors des barrages en 2019, a connu une saison dernière un peu plus tranquille l'an passé. Les Bourguignons ont terminé en 16position avec 7 points d'avance sur le premier relégué, Amiens. Le maintien est évidemment l'objectif du DFCO lors de ce nouvel exercice. Les hommes de Jobart sont en revanche très mal partis puisqu'ils ont perdu toutes leurs rencontres. Les Dijonnais se sont successivement inclinés face à Angers (0-1), Lyon (4-1), Brest (0-2) et Strasbourg (1-0). Les défaites face à Brest et Strasbourg sont d'autant plus dures qu'elles ont relancé des adversaires directs pour le maintien. Le bilan dijonnais après 4 journées est terrible avec 0 point, 8 buts encaissés pour un seul inscrit. De son côté, Montpellier rayonne en Ligue 1 dans ce début d'exercice. Battus lors de la 1journée à Rennes (2-1) face à des Bretons en feu, les Héraultais ont profité de 3 réceptions consécutives pour se reprendre. Les hommes de Michel Der Zakarian se sont successivement imposés face à Nice (3-1), Lyon (2-1) et Angers (4-1). Lors de ces rencontres, le trio Savanier-Laborde-Delort s'est mis en évidence en inscrivant 5 buts et en délivrant 6 passes décisives (dont 3 par Laborde lors du succès face à Angers). En pleine forme, Montpellier pourrait continuer sur sa lancée et profiter d'une équipe dijonnaise en plein doute pour décrocher sa première victoire à l'extérieur.