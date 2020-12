Pronostic Dijon Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend chez la lanterne rouge Dijon

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En grande difficulté lors des dernières saisons, Dijon lutte également pour son maintien lors de cet exercice. Les hommes de David Linarès occupent la place de lanterne rouge avec 9 points, soit 4 de moins que le premier non relégable, Reims. Les Bourguignons ont remporté une seule rencontre cette saison face à Nice (3-1), qui avait été suivie de deux nuls consécutifs face à Saint-Etienne (0-0) et Nantes (1-1). En revanche, en milieu de semaine, les Dijonnais n’ont pas pu rivaliser face au leader de Ligue 1, Lille (0-2). Depuis le début de saison, les Dijonnais ont seulement inscrit 3 buts à domicile. Plus mauvaise attaque de L1, Dijon doit se réveiller car ses adversaires directs ont pris des points lors des dernières journées.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Monaco semblait avoir lancé sa saison suite à son large succès face à Bordeaux (4-0), ayant ensuite enchaîné 3 autres victoires consécutives face à Nice, le Paris Saint-Germain et Nîmes. Les hommes de Niko Kovac se sont ensuite inclinés face à deux adversaires directs dans le haut de tableau, face à Lille et Marseille. En milieu de semaine, le club princier avait l’opportunité de se reprendre avec la réception de Lens. Ce match face aux Sang et Or a tourné au cauchemar pour Monaco, qui a encaissé un but dès la première minute, avant que Disasi ne soit expulsé. Les Lensois ont ensuite tranquillement déroulé à Louis II (3-0). L’AS Monaco doit se reprendre lors de ce déplacement chez la lanterne rouge et avec son effectif, il semble pouvoir largement le faire.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !