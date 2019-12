Pronostic Dijon Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dijon s’impose à la maison face à Metz!

Ce Dijon – Metz, dernier match de l'année civile pour les deux équipes, est très important pour leur lutte respective au maintien dans l'élite. Seizième de Ligue 1, le DFCO compte 17 points, soit 1 de plus que son adversaire du soir qui occupe la place de barragiste. Les hommes de Jobart ont su se relancer après un départ compliqué. En effet, les récentes prestations à domicile des Bourguignons leur ont permis de glaner des points et de se positionner en dehors de la zone rouge. Le week-end dernier, Dijon a pris un point chez un adversaire direct (Amiens) et espère cette fois faire le plein à la maison. Les Dijonnais restent sur 6 matchs sans défaite à domicile (victoires contre Strasbourg, le PSG et Rennes, nuls contre Nîmes, Marseille et Montpellier).

De leur côté, les Messins sont sur une dynamique inverse, puisqu'ils n'ont plus connu la victoire depuis la réception de Nantes à la mi-octobre. Les hommes de Vincent Hognon ont cependant accroché un bon point face à Marseille (1-1) le week-end dernier. Largement battu lors de son dernier déplacement à Nice (4-1), Metz reste sur 3 défaites et 2 nuls à l'extérieur. Pour cette affiche de bas de tableau, Dijon devrait pouvoir arracher les 3 points sur la lancée de ses très bons matchs à domicile.