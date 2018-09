Pronostic Dijon Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lyon pour une 3e victoire de rang face à Dijon

Leader avec le PSG après 3 journées de championnat, le Dijon FCO est depuis rentré dans le rang, redescendu à la 6place du classement avec le même nombre de points que l'OL. Les Dijonnais restent surtout sur deux défaites à domicile face à Angers et Caen, deux adversaires pourtant à leur portée. Lors de leur dernier match, les partenaires de Tavares se déplaçaient à Reims, où ils ont signé un triste match nul (0-0). Dall'Oglio doit faire face à des absences importantes (Sammaritano, Kwon et Balmont), tandis que Gourcuff est toujours en délicatesse avec son physique et joue assez peu.La mission s'annonce difficile pour Dijon face à un Olympique Lyonnais tombeur coup sur coup de Manchester City (2-1) et de l'Olympique de Marseille (4-2). En football, tout va très vite. Si Bruno Genésio était conspué avant le déplacement à Manchester, il est depuis dimanche celui qui a remis l'OL sur les bons rails. Le technicien lyonnais a fait des choix forts qui se sont avérés payants lors de ces deux rencontres. Nabil Fekir prouve qu'il est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, tandis que Bertrand Traoré, déçu de ne pas avoir été aligné contre City, a régalé contre l'OM. Un joueur rhodanien a réalisé deux prestations XXL : le milieu de terrain Tanguy Ndombélé qui a impressionné par son volume de jeu et sa capacité à franchir les lignes. Si les Lyonnais restent motivés, ils peuvent s'imposer une troisième fois consécutive face à des Dijonnais rentrés dans le rang.