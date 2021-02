Pronostic Dijon Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne à Dijon

Dans la cadre de la 23journée de Ligue 1, Dijon reçoit l'Olympique Lyonnais. Les Bourguignons occupent actuellement la 19place du championnat, avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Les hommes de l'ancien Lyonnais David Linarès s'étaient repris lors des dernières semaines en alignant notamment plusieurs matchs nuls. En revanche, les Bourguignons ont raté le coche en match en retard en s'inclinant à Lorient au bout du temps additionnel (3-2). Cette défaite est d'autant plus cruelle que les Merlus sortaient de plusieurs semaines d'inactivité suite à une vague de Covid qui avait touché le club breton. Les Dijonnais n'ont pas été en mesure de rebondir à Lille avec une nouvelle défaite (0-1). Dijon n'a plus de temps à perdre, surtout depuis que Lorient, Reims, Saint-Etienne ou Strasbourg se sont remis à gagner.

En face, l'Olympique Lyonnais est lancé dans la quête du titre de champion de France. Les Rhodaniens, champions d'automne, ont perdu leur première place lors de leur défaite face à Metz (0-1). La bande à Rudi Garcia a ensuite parfaitement réagi en pulvérisant l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard (0-5). En ouverture de la 22journée, l'Olympique Lyonnais a été tout heureux d'accrocher un succès face aux Girondins de Bordeaux (2-1) grâce à un superbe but de Léo Dubois dans le temps additionnel. Ce succès heureux a permis aux Lyonnais de prendre la 2place, à seulement deux points des Lillois. Les Gones sont en pleine confiance, de plus, Rudi Garcia dispose d'un effectif de qualité. Avec deux jours supplémentaires de récupération, l'Olympique Lyonnais devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s'imposer face à une équipe dijonnaise, dans le dur.