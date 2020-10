Pronostic Dijon Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient s’impose à Dijon

Le Dijon FCO connaît la même routine depuis plusieurs saisons, à savoir lutter pour son maintien. Les Bourguignons ont été tout proches de descendre lors de la saison 2018-2019, mais ont réussi à se sauver lors des barrages. La saison passée, les Dijonnais avaient réussi quelques coups qui leurs avaient donné quelques points d'avance. Pour ce nouvel exercice, le DFCO pointe à la dernière place du classement avec 2 points obtenus en 8 journées. Les Dijonnais possèdent en plus les pires défenses et attaques du championnat. Les seuls résultats positifs obtenus l'ont été à domicile face à des formations de première partie de tableau, Rennes et Montpellier. Les hommes de Jobart ont déjà perdu des rencontres importantes face à des adversaires directs pour le maintien, Strasbourg, Angers ou Brest. Promu cette saison, Lorient cherche son rythme de croisière en Ligue 1. Les hommes de Pélissier sont 17 avec 1 point d'avance sur la zone rouge et 5 tout de même sur Dijon, dernier. Les Bretons ont réussi des coups face aux mal classés puisque leurs deux victoires de la saison ont été obtenues face à Strasbourg et Reims, autres actuels relégables. Les Merlus possèdent un potentiel offensif intéressant avec les Grbic, Wissa, Hamel ou Moffi. Efficace jusqu'à présent face aux relégables, Lorient semble en mesure de ramener une précieuse victoire de son déplacement en Bourgogne.