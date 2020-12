Pronostic Dijon Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille fait le job face à Dijon

La 15journée de Ligue 1 nous offre une affiche déséquilibrée sur le papier entre Dijon et le LOSC. Les Bourguignons, habitués à lutter pour le maintien ces dernières saisons, occupent actuellement la dernière place du classement. Depuis le début de saison, les Dijonnais n'ont connu les joies de la victoire qu'à une seule reprise, face à un Nice en crise (3-1). Depuis quelques journées, le club bourguignon se montre un peu plus solide avec une seule défaite lors des 6 dernières rencontres. Les hommes de Linares viennent d'aligner deux nuls consécutifs face à deux adversaires directs pour le maintien, Saint-Etienne et Nantes. Le DFCO a fait preuve de réaction à la Beaujoire avec une égalisation de Konaté en seconde période mais il sera encore privé de ses cadres Lautoa et Baldé pour ce match. De son côté, Lille réalise une excellente saison avec place de leader en Ligue 1 et une qualification pour les seizièmes de finale en Europa League. Les hommes de Galtier sont aussi ceux qui produisent l'un des jeux les plus plaisants du championnat. En Ligue 1, le LOSC n'a perdu qu'une seule fois à Brest, quelques jours après son exploit à San Siro face au Milan AC (0-3). Tenu en échec par Saint-Etienne il y a 3 journées, le club nordiste s'est repris depuis face à deux formations en forme, Monaco (2-1) et le week-end passé contre Bordeaux (2-1). A quelques jours du choc face au PSG, Lille devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s'imposer chez la lanterne rouge dijonnaise.