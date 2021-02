Pronostic Dijon Lille : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lille trace sa route face à Dijon

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Habitué à lutter pour le maintien lors des dernières saisons, Dijon est de nouveau engagé pour sa survie dans l’élite. La prise en main de l’équipe par Linarès avait boosté les Bourguignons qui avaient signé plusieurs résultats intéressants. En revanche, la défaite concédée à Lorient, alors lanterne rouge (3-2) dans le temps additionnel, semble avoir été un tournant négatif dans la progression des Dijonnais. En effet, le DFCO a ensuite aligné 3 nouveaux revers face à Lille (1-0), Lyon (0-1) et à Montpellier (4-2). Avec 7 points de retard sur le premier non relégable, le club bourguignon affrontera à domicile la lanterne rouge nîmoise dans une opposition aux allures de dernière chance. Les Bourguignons devraient se focaliser sur ce choc face aux Crocos, au contraire de ce tour de Coupe de France qui devrait passer au second rang, surtout face à Lille, leader de Ligue 1.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le LOSC trace donc sa route en tête de la Ligue 1. Les Nordistes viennent d’enchaîner 6 victoires consécutivement face à Nîmes, Reims, Rennes, Dijon, Bordeaux et Nantes. Christophe Galtier dispose d’un effectif quasiment au complet, hormis Yilmaz toujours sur le flanc. De plus, Jonathan David, en difficulté en début de saison, semble avoir trouvé son rythme de croisière. Le buteur canadien a signé un doublé à la Beaujoire lors du succès face aux Canaris (2-0). Le LOSC dispose de nombreuses armes offensives avec les David, Bamba, Weah, Yazici, ou autre Araujo, et va pouvoir se permettre de faire tourner. Défensivement, les Lillois ont signé 5 clean sheet lors des 6 dernières journées. Plein de ressources, le LOSC devrait s’imposer à Gaston-Gérard face à des Dijonnais sans doute un peu désintéressés.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !