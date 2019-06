Pronostic Dijon Lens : Analyse, prono et cotes du Barrage retour de Ligue 1

Du spectacle au retour entre Dijon et Lens !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Dijon s'en est très bien sorti, jeudi, lors du match aller. Dominés une bonne partie de la rencontre, les Bourguignons ont fini par égaliser en fin de match sur une contre-attaque, ce qui leur permettra de débuter la rencontre retour en tant que virtuellement maintenu. Mais ils n'auront aucune marge et ne pourront pas se contenter de gérer, au risque de subir une grosse déconvenue. De leur côté, les Lensois n'ont pas le choix et devront absolument trouver le chemin des filets à Gaston-Gérard s'ils veulent accéder à la Ligue 1. 5de Ligue 2, les Sang et Or ont fait un long chemin pour espérer accéder à l'élite et ne sont plus qu'à 90 minutes d'une potentielle accession. Malgré leurs 3 rencontres disputées en 10 jours, les hommes de Philippe Montanier ne devraient pas baisser le pied et donneront tout pour tenter remporter cette partie, quitte à se découvrir et à laisser des espaces dans leur dos. D'ailleurs, les Lensois ont toujours marqué et encaisser lors des 4 derniers matches qu'ils ont disputés. Côté dijonnais, cela a été également la même chose lors de 3 de leurs dernières rencontres. Aussi, au regard de ces statistiques et de l'enjeu, les deux attaques pourraient performer dans cette rencontre et inscrire au moins un but.