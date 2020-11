Pronostic Dijon Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Dijon !

Dans le cadre de la 11journée de ligue 1, Dijon reçoit Lens. Cette rencontre sera la seconde comme coach pour l'ancien Lyonnais David Linarès, le nouvel entraineur des Bourguignons. Pour sa première, le coach dijonnais a vu ses protégés faire le nul à Metz grâce à une réalisation de Baldé. En difficulté depuis le début de saison, le DFCO vient de prendre des points lors des deux dernières journées. Les Bourguignons occupent cependant la dernière place du classement avec 4 points, à 4 unités du premier non relégable, à l'orée de cette journée. Dans son stade, Dijon reste sur trois rencontres qui se sont terminées sur des scores de parité face à Montpellier, Rennes et Lorient. Plus mauvaise attaque de Ligue 1, les Dijonnais possèdent également l'une des pires défenses du championnat. Ces bilans sont peu rassurants à l'heure d'affronter des Lensois séduisants.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le promu lensois réalise un excellent départ en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise avaient profité de la venue d'un PSG diminué lors de la 2journée pour remporter une victoire de prestige et lancer idéalement leur saison. Ce succès semble avoir été un déclic pour le club Sang et Or qui a ensuite aligné une série de 4 matchs sans la moindre défaite (3 victoires et un nul). En revanche, les Lensois se sont lourdement inclinés dans le derby du Nord face à Lille (4-0). Le club nordiste a ensuite été touché par le Covid et a vu deux de ses rencontres être reportées. Lors de la dernière journée, Lens a été malmené par Reims mais a réussi une fin de match canon qui lui a permis d'accrocher un match nul dans une rencontre spectaculaire (4-4). Très solide tactiquement, Lens semble être en mesure de décrocher la victoire face à des Dijonnais vraiment pas au mieux.