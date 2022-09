Pronostic Dijon Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre sème un peu plus le doute à Dijon

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon Le Havre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En recrutant Omar Daf lors de l’intersaison, Dijon avait clairement affiché ses ambitions, avec la montée en Ligue 1 comme objectif principal. Auteur d’une excellente entame de saison, le DFCO s’est rapidement trouvé dans le haut de tableau. Au soir de sa victoire à Metz (1-2), le club bourguignon se plaçait même comme l’un des grands favoris pour la montée. Depuis ce succès, les hommes d’Omar Daf n’ont plus glané le moindre point en enchainant 4 revers consécutifs face à Annecy (0-2), Bastia (1-0), Sochaux (0-2) et lors de la dernière journée à Bordeaux (2-1). Face aux Girondins, les Dijonnais avaient réussi à revenir au score mais ont confirmé leurs fébrilités défensives en concédant un but en toute fin de match. Suite à ce nouveau revers, le DFCO a reculé en 11position avec 8 points de retard sur le FC Sochaux, leader du championnat.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Souvent annoncé parmi les candidats aux playoffs, le Havre avait globalement déçu lors des derniers exercices, ce qui a certainement coûté sa place à Paul le Guen, remplacé cet été par Luka Elsner qui avait officié en Ligue 1 avec Amiens. Auteur d’une entame quelconque avec deux nuls et un revers lors des 3 premières journées, le club normand a réellement passé la vitesse supérieure suite à sa large victoire à Saint-Etienne (0-6). Depuis, Le HAC est sur une excellente dynamique avec 4 victoires consécutives face à Laval (1-3), Caen (2-1), Niort (0-1) et lors de la dernière journée face à Annecy (2-0). Cet excellent passage a permis au Havre de monter en 2place du classement avec un seul point de retard sur Sochaux. A l’orée de s’affronter, ces deux candidats à la montée sur des dynamiques diamétralement opposées avec d’un côté des Havrais en pleine forme et des Dijonnais fébriles. Les Normands devraient être en mesure d’accrocher au moins un nul en Bourgogne.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(310€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(504€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !