Pronostic Dijon Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Dijon – Le Havre cadenassé

Relégué de Ligue 1 à l'issue d'une saison catastrophique, Dijon est l'une des grandes déceptions de Ligue 2. En effet, les Bourguignons s'étaient montrés ambitieux lors de l'intersaison avec un recrutement censé les aider à retrouver l'élite au plus vite. Après avoir connu une entame catastrophique, Dijon a retrouvé des couleurs dès lors que Patrice Garande a repris les rênes de l'équipe. Cependant, la formation bourguignonne se montre trop irrégulière pour espérer mieux que sa 13place actuelle. Les Dijonnais possèdent seulement 4 points d'avance sur Quevilly Rouen, première formation relégable. Lors des dernières journées, les Bourguignons se sont imposés face à Caen (1-0) grâce au buteur le Bihan et ont obtenu le nul à Valenciennes (0-0) le week-end dernier. Expulsé lors de cette rencontre, le capitaine Coulibaly manquera la réception du Havre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Havre est certainement l'une des formations qui a gaspillé le plus d'opportunités de revenir sur les playoffs. En effet, les Normands s'étaient récemment totalement relancés en dominant successivement Nancy (1-0) et Quevilly Rouen (0-2), deux formations relégables avant de retomber une nouvelle fois dans leurs travers en s'inclinant samedi au Stade Océane contre le Nîmes Olympique (0-1). Largement dominateur (66% de possession), Le Havre s'est montré inefficace dans le dernier geste au contraire des Nîmois qui ont fait la différence sur penalty. Le HAC est toujours en 6e position avec 6 points de retard sur Sochaux (5e) qui a également perdu ce week-end. Cette affiche entre Dijon et Le Havre s'annonce très serrée et pourrait nous offrir moins de 3 buts, pari qui est passé lors de 20 des 28 matchs du Havre cette saison et lors des 3 dernières rencontres normandes.