Pronostic Dijon Laval : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Dijon et Laval ?

Considéré au départ de la saison comme l'un des grands favoris pour la montée, Dijon se montre extrêmement décevant. En effet, l'équipe bourguignonne végète en queue de peloton à la 16e place et compte le même nombre de points que les 2 premiers relégables. Cet été, les dirigeants dijonnais avaient pourtant réussi à recruter Omar Daf, auteur de très bons exercices à la tête de Sochaux. L'ancien lionceau n'a pas réussi à imposer sa patte sur une formation qui possède l'un des meilleurs effectifs de Ligue 2 avec les Congré, Le Bihan, Soumaré, Pi ou Silva. Le DFCO n'a plus remporté la moindre rencontre depuis le mois d'août et un déplacement à Metz (1-2). Avant la coupure du Mondial, les Dijonnais avaient été battus contre Niort (2-1) avant de signer deux nuls face à Guingamp (1-1) et Grenoble (0-0). Le meilleur buteur de cette équipe, Le Bihan ne compte que 4 buts au compteur et n'a plus marqué depuis la défaite à Bordeaux. En grand danger, Dijon doit se relancer pour ne pas tomber dans la zone rouge.

De son côté, Laval a retrouvé la Ligue 2 après plusieurs saisons passées en National. Les Tangos se débrouillent bien pour leur retour puisqu'ils occupent la 10e place du général avec 5 points d'avance sur leur relégation. Les Lavallois avaient connu un passage délicat de 4 journées consécutives avec 4 revers de rang. Les hommes d'Olivier Frapolli avaient mieux fini avec 3 victoires lors des 4 dernières journées. Le succès le plus impressionnant fut celui obtenu contre Valenciennes puisqu'il a été acquis en infériorité numérique puisque pas moins de deux lavallois ont été exclus. Goncalves et Tavares, suspendus, manqueront donc le déplacement à Dijon, mais pas le corse Maggiotti, auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, conclue avec pas moins de 7 buts et 3 passes décisives. Cette opposition entre une formation de Dijon en quête de points et celle de Laval privée de plusieurs joueurs devrait se terminer sur un match nul sans vainqueur.