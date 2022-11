Pronostic Dijon Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp frustre Dijon

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé cet été de Sochaux, Omar Daf devait permettre au club bourguignon de jouer la montée en Ligue 1. Auteur d’une entame de bonne facture, le DFCO vit depuis plusieurs semaines une crise de résultats. En effet, lors des dernières journées, la formation bourguignonne affiche un bilan de 6 défaites pour 2 matchs nuls. Lors de son dernier match en championnat, Dijon se déplaçait sur la pelouse d’une équipe niortaise en très grande difficulté. Les hommes de Daf ont ouvert le score et ont ensuite vu Boutobba rater un penalty. Tous ces signes positifs laissaient penser que le DFCO allait renouer avec le succès, mais à 15 minutes de la fin Silva a été expulsé et a précipité la chute de son équipe. En effet, les Dijonnais ont encaissé deux buts dans les arrêts de jeu (défaite 2-1 score final). Suite à cette nouvelle contre-performance, le club bourguignon se rapproche dangereusement de la zone de relégation puisqu’il ne compte qu’une seule unité d’avance sur Rodez, premier relégable. En grande difficulté, Dijon s’est incliné le week-end dernier lors de son entrée en lice en Coupe de France face aux amateurs de Saint-Pryve.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Guingamp a également connu une excellente entame de saison avant de caler lors des dernières semaines. En effet, la formation bretonne a enchaîné 5 journées de championnat sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Guingampais se sont inclinés contre Annecy et Valenciennes, pour des nuls face à Niort, Rodez et Bastia lors de la dernière journée de championnat. En revanche, l’En Avant n’a pas manqué son entame de Coupe de France en prenant le dessus sur Auray (0-2) grâce à un doublé de Baptiste Guillaume. Etincelant en début de saison, le capitaine Livolant a perdu de sa superbe et n’a plus été décisif depuis plusieurs rencontres. Plus régulier depuis l’entame de saison, Guingamp devrait être en mesure de prendre au moins le point du nul sur la pelouse d’une équipe dijonnaise qui a perdu confiance.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(294€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !