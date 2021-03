Pronostic Dijon Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux se reprend à Dijon

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre Dijon et Bordeaux met aux prises deux formations qui ne sont pas au mieux depuis plusieurs semaines. D’un côté, Dijon n’a plus remporté le moindre match depuis fin décembre et son déplacement à Nîmes, concurrent pour le maintien. De l’autre, les Bordelais restent sur 8 matchs sans le moindre succès. Avec sa mauvaise passe actuelle, le DFCO a glissé à la dernière place du classement avec déjà 12 points de retard sur la première formation non relégable, Lorient. Les Bourguignons ont la tête dans le seau avec 8 revers de rang en Ligue 1. Dans le dur, les Dijonnais restent sur deux lourdes défaites face au PSG (0-4) et sur le terrain de Brest (3-1). Fébriles défensivement, les Bourguignons ne sont pas au mieux non plus devant puisqu'ils n’ont marqué que 2 buts lors des 5 dernières rencontres. Avec 19 buts inscrits depuis le départ de cette saison, Dijon possède de loin la pire défense de Ligue 1.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux affiche un bilan de 6 défaites et un nul lors des 7 dernières journées. Les Girondins seraient inspirés de se réveiller ce dimanche en Bourgogne, car ils ne possèdent que 8 points d'avance sur Nîmes, premier relégable. Les formations de bas de tableau n’ont pas abdiqué dans la lutte pour le maintien et vont tout faire pour se sauver. Mécontent de l’attitude de son équipe, l’expérimenté Laurent Koscielny est monté au créneau. À la suite de son intervention, Bordeaux a réalisé une excellente première période face à Metz, mais a fini par s’incliner. La semaine passée, les Girondins ont de nouveau livré une bien meilleure prestation, mais ont été dominés par le PSG (0-1). Ces deux prestations encourageantes laissent penser que les hommes de Jean-Louis Gasset sont sur la bonne voie. De plus, le club bordelais possède des éléments capables de faire la différence comme Ben Arfa, Oudin, Hwang ou Kalu. Dans ce duel entre équipes pas au mieux, Bordeaux semble en mesure de se reprendre et de décrocher la victoire.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !