Pronostic Dijon Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia accroche Dijon

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Dijon - Bastia chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attendu comme l’un des grands favoris pour la montée, le Dijon FCO connaît une entame catastrophique. Reléguée rapidement de Ligue 1, la formation bourguignonne avait anticipé en opérant un recrutement judicieux avec des éléments expérimentés comme Congré ou Reynet et des habitués de la Ligue 2 comme Le Bihan ou Jessy Pi. Après 6 journées disputées en championnat, les Dijonnais occupent l’avant-dernière place du classement avec 1 seul point pris. Battus à 5 reprises par Sochaux, Nîmes, Quevilly Rouen, Toulouse et Pau, les Bourguignons ont pris leur seul point contre Rodez (1-1). David Linarès n’a pas survécu à cette terrible série et a été remplacé par Patrice Garande. Pour sa première sur le banc, l’ancien coach du TFC n’a pu empêcher la défaite des siens à Pau (2-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Sporting Club de Bastia a rapidement retrouvé la Ligue 2 après avoir été rétrogradé administrativement en National 3 en 2017. De retour dans l’antichambre de la Ligue 1, la formation corse va tout mettre en œuvre pour se maintenir. A l’heure actuelle, les Bastiais pointent en 14e position avec 6 points au compteur. Les hommes de Chabert ont remporté un seul match sur la pelouse de l’autre promu Quevilly Rouen (1-2). Les deux seuls revers des Corses l’ont été en déplacement face à Toulouse et Pau, chez deux équipes où il est compliqué de prendre des points. Au vu du début de saison des deux équipes, le Sporting semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à des Dijonnais dans le dur et dont la confiance est au plus bas.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(432€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Bastia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !