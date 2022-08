Pronostic Dijon Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon confirme face à Annecy

Auteur d'une saison décevante suite à sa relégation en Ligue 2, Dijon a certainement réalisé le transfert de l'été en attirant l'excellent Omar Daf. L'ancien coach sochalien a rapidement imposé sa patte sur le jeu bourguignon, qui occupe la tête du classement conjointement avec le stade Malherbe de Caen. Les Dijonnais ont commencé la saison par une très belle victoire face à St Etienne (2-1). Freinés ensuite face à Pau (0-0) et Caen (2-2), les Bourguignons ont relancé la dynamique en dominant Nîmes (2-1). Le week-end dernier, les protégés d'Omar Daf ont montré qu'ils faisaient partie des favoris en s'imposant sur la pelouse du FC Metz (1-2). Le Bihan en a profité pour inscrire son troisième but de la saison tandis que son coéquipier Rocchia a quant à lui été expulsé et manquera donc la réception du promu.

En face, Annecy a décroché son ticket pour la Ligue 2 en terminant en seconde position du National derrière Laval. Comme on pouvait s'y attendre, le passage à la L2 est compliqué puisque les hommes de Laurent Guyot sont toujours à la recherche de leur premier succès. Actuellement dans la zone de relégation, Annecy a besoin de points pour ne pas vivre un exercice comme Nancy l'an passé. Battu lors des 3 premières journées par Niort (1-2), Amiens (1-0) et Laval (0-1), le promu a stoppé cette spirale en enregistrant deux matchs nuls face à Rodez (2-2) et Grenoble (0-0). Dans cette équipe, on retrouve l'ancien Niçois Bosetti ou l'expérimenté Pajot. Solide depuis l'entame de la saison, Dijon devrait confirmer sa bonne forme en prenant le dessus sur le promu haut-savoyard.