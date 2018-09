Pronostic Dijon Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dijon au rebond

Battu juste avant la trêve internationale par Caen (2-0), Dijon a tout de même réussi le meilleur début de saison de toute son existence. Les hommes de Dall'Oglio s'étaient en effet imposés auparavant contre Montpellier, Nantes et Nice. Leur avant-centre Julio Tavares est pour beaucoup dans ce parcours, le Cap-Verdien ayant déjà inscrit 3 buts sur la lancée de son excellente saison passée. C'était d'ailleurs lui qui avait déjà marqué le but décisif lors du Dijon-Angers joué à Gaston-Gérard la saison dernière. Les partenaires de Sammaritano avaient été excellents à domicile lors de l'exercice précèdent, présentant l'un des meilleurs bilans de Ligue 1. La défaite contre Caen est le seul match où les Dijonnais n'ont pas été en mesure d'inscrire un but au cours des 18 dernières réceptions.Dijon affronte Angers qui vient de remporter son premier match contre Lille (1-0) mais qui est toujours dans la zone de relégation (notamment à cause de deux défaites concédées en deux déplacements). Les Angevins se déplacent à Dijon sans leur maître à jouer Thomas Mangani, expulsé contre Lille et donc suspendu pour ce match. Cette absence est préjudiciable tant le capitaine angevin est indispensable dans le milieu de terrain du SCO. Pour cette rencontre, nous voyons Dijon s'imposer logiquement dans son stade et confirmer son excellent début de saison.